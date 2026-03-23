Граждани на Ирак пострадаха при катастрофа край Разград, след като не са спрели на „Стоп“

Двама 26-годишни братя близнаци, иракски граждани, са пострадали при пътнотранспортно произшествие край Разград, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Сигнал за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Мъжете са пътували с лек автомобил „БМВ 530" в посока Румъния. На изхода на Разград към Шумен те не са спрели на пътен знак „Стоп" и са навлезли в главния път Е-70, където автомобилът им бил ударен от товарен камион. Тежкотоварният автомобил „Мерцедес" се е движел от Русе към Шумен, управляван от 41-годишен шофьор от Стара Загора.

Пострадалите двама са транспортирани в разградската болница. При прегледите е установено, че шофьорът е с фрактура на ключицата, а неговият брат с травма на бедрената кост. Те са настанени за лечение, без опасност за живота.

Пробите на всички участници в произшествието за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, допълват от ОДМВР в Разград.