Прощаваме се с легендарния синоптик Минчо Празников (Снимки)

8160
Поклонението пред Минчо Празников СНИМКА: Йордан Симеонов

Близки, приятели и роднини се събраха в понеделник на Централните софийски гробища, за да се сбогуват с легендарния синоптик Минчо Празников. Поклонението започна в 12 ч. 

Легендарният синоптик си отиде от този свят на 19 март на 88 години. 

Минчо Досев Празников бе български синоптик. Роден е на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Физика и метеорология".

Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили. В периода 1986 - 2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. е в частната фирма за метеорологични прогнози „ТВ-МЕТ".

Женен е за Цанка Бошнакова-Празникова, професор в Медицинската академия.

Поклонението пред Минчо Празников СНИМКА: Йордан Симеонов
