Ремонтират общинския пазар в Пещера, ще има настилки и за незрящи

Общинският пазар в град Пещера ще бъде ремонтиран с финансиране в размер на 789 946 евро, осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това съобщи кметът на Община Пещера Йордан Младенов. Средствата ще бъдат вложени в цялостното обновяване на тържището, което има важно значение както за местната икономика, така и за социалния живот в Пещера.

„Реализирането на проекта ще придаде изцяло нов облик на пазара и търговските площи.", подчерта кметът. Той допълни, че към основния проект общината ще добави и изграждането на нови търговски обекти, с цел по-добри условия за търговците и удобство за гражданите. Очаква се модернизацията да създаде комфортна и сигурна среда, която ще стимулира развитието на малкия и средния бизнес.

Проектът ще бъде реализиран на два основни етапа. Първо ще бъде изградена съвременна покрита метална конструкция с увеличена площ за търговски дейности. Това ще позволи по- удобно разполагане на обектите и по-добра организация на потока от посетители. Предвижда се подмяна на съществуващите настилки, както и изграждане на нова отводнителна канализационна система за ефективно управление на дъждовните води.

В рамките на този етап ще бъде изградена нова електроинсталация с енергоспестяващо LED осветление, както и 63 търговски маси, като голяма част от тях ще бъдат разположени под покритата зона. Проектът включва още оформяне на зелени площи и декоративни пространства, обособяване на места за отпадъци и зони за отдих с пейки и подходящо осветление. Предвидени са и системи за отопление, вентилация и климатизация.

Особено внимание е отделено на достъпната среда. Ще бъдат изградени рампи, тактилни настилки (б.р. система се използва за предупреждение на хора с увредено зрение за приближаващи се улици и опасни промени в повърхността или склоновете), както и удобни връзки с прилежащите улици, което ще гарантира равнопоставен достъп за всички граждани. В близост до пазара ще бъдат осигурени и паркоместа за посетители, търговци и хора в неравностойно положение.

Вторият етап на проекта предвижда цялостна реконструкция на участъка между улиците „Веселин Стайков" и „В. Петлешков" до Пешеходния мост. Ще бъдат подменени електрическите и ВиК мрежите, ще се изгради опорен борд по протежение на ремонтирания участък и ще бъде поставен предпазен парапет върху подпорната стена на р. Стара река. Нови зелени площи и зони за отдих ще допълнят модерната визия на пространството.

„Ще бъде оформен изцяло нов облик на градския пазар. Пещерци обичат да посещават това място, особено в съботните дни- тук се срещаме, общуваме и пазаруваме. Пазарът е част от живота на града", заяви Йордан Младенов. Той изрази надежда, че скоро гражданите ще могат да се уверят в реалните резултати от проекта.