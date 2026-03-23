КЗП се самосезира заради сигнал за рязко увеличение на такса в частно училище в София

Класна стая Снимка: pixabay

Комисията за защита на потребителите се самосезира във връзка с публикации в социалните мрежи и медиите за значително увеличение на таксата за обучение в частно езиково училище в София.

В тази връзка инспектори от КЗП извършиха проверка на място и изискаха от ръководството на учебното заведение подробна информация относно посочените обстоятелства, както и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, които биха обосновали увеличението.

На ръководството на училището е предоставен срок от пет работни дни за представяне на изисканите документи. В случай, че бъде установено икономически необосновано повишение на таксата, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и ще бъдат предприети действия за налагане на имуществена санкция.

При евентуално наличие на нарушение, Законът за въвеждане на еврото на Република България предвижда санкции в размер до 50 000 евро.

КЗП напомня, че в периода на двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. – е забранено увеличаването на цените на стоки и услуги, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.

