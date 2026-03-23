Главен инспектор Димитър Яръков оглави Районното управление на МВР в Казанлък

Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Димитър Яръков е преназначен на длъжност началник на РУ-Казанлък, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Той е завършил Бургаския свободен университет. Работи в системата на МВР от 1992 година. През годините е бил на различни полицейски длъжности в ОДМВР-Стара Загора.

В периода 2009 - 2013 г. е бил началник на група „Престъпления по пътищата" към отдел „Криминална полиция" в ОДМВР-Стара Загора. От 2013 г. до 2021 г. е бил заместник-директор на ОДМВР-Стара Загора. От 2021 г. до 2024 г. е бил началник на сектор „Криминална полиция" в Първо РУ-Стара Загора. От април 2024 г. до момента отново е заместник-директор на ОДМВР-Стара Загора.

Многократно е награждаван за постигнати високи резултати.