Главен инспектор Димитър Яръков оглави Районното управление на МВР в Казанлък

Ваньо Стоилов

[email protected]

432
Димитър Яръков /вляво/ е новият началник на Районното управление на МВР в Казанлък. Снимка: МВР

Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Димитър Яръков е преназначен на длъжност началник на РУ-Казанлък, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Той е завършил Бургаския свободен университет. Работи в системата на МВР от 1992 година. През годините е бил на различни полицейски длъжности в ОДМВР-Стара Загора.

В периода 2009 - 2013 г. е бил началник на група „Престъпления по пътищата" към отдел „Криминална полиция" в ОДМВР-Стара Загора. От 2013 г. до 2021 г. е бил заместник-директор на ОДМВР-Стара Загора. От 2021 г. до 2024 г. е бил началник на сектор „Криминална полиция" в Първо РУ-Стара Загора.  От април 2024 г. до момента отново е заместник-директор на ОДМВР-Стара Загора.

Многократно е награждаван за постигнати високи резултати.

Димитър Яръков /вляво/ е новият началник на Районното управление на МВР в Казанлък. Снимка: МВР

