Задържаха 46-годишна жена с канабис в Добрич

В Добрич при проверки 46-годишна жена предава 5 пакетчета с канабис, в частен имот е намерен пакет от дрогата.На 22 март, около 00:15 часа в град Добрич е извършена проверка на 23-годишна жена. В хода на проверката е установена ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.В дните от 20 март до 22 март при проверки на мъже и жени в Добрич са установени количества канабис. За 24 часа е задържан 40-годишен мъж, който е носил пакетче със суха тревна маса, реагираща на канабис. 46-годишна жена предава 5 пакетчета с канабис. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. На 22 март, около 15:50 часа е извършена проверка на частен имот по бул. „Русия" в град Добрич. В хода на проверката е установен пакет със суха тревна маса, реагираща на канабис. С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани 52-годишен мъж, 39-годишен мъж и две жени на 35 и 41 години. По случая е образувано досъдебно производство.

На 21 март при проверки на автомобили в Добрич пътник - мъж на 56 години, предава кристално вещество, реагиращо на амфетамин, в пътник в друга кола – мъж на 20 години, е установено кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин.

Задържани са за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.