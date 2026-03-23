И във Врачанско като във Видин обявените избиратели са доста повече от жителите на областта

От РИК във Враца обявиха, че според обобщените изборни листи от десетте общини в областта избирателите са 147 609 души. Само че според данните от последното преброяване на населението, на 1 януари 2025 г. Врачанска област има 146 000 жители. Според поделението на НСИ във Враца около 26 000 души са деца под 18-годишната възраст. И уточняват, че населението в областта трайно намалява през последните години с малко над 3 000 души – починали, мигрирали и по други причини.

Позовавайки се ГРАО, от ЦИК публикуваха в сайта си, че най-голямо намаление на избиратели след последните парламентарни избори има в Перник – 3006, следван от Враца, Русе и Велико Търново с малко над 2000. Ако извадим само тях и негласуващите до 18 г. излиза, че реалните избиратели във Врачанско не надхвърлят 118 000. Което означава, че в избирателните списъци има в повече 29 000 души.

Избирателните списъци се предоставят от общините директно на ЦИК и там ги обобщават за страната и по области. Какви списъци и откога са използвали общинските администрации не стана ясно.

„Броят на избирателите за областта ни се предоставя от ЦИК, каза председателката на РИК във Враца Лора Младенова-Атанасова. – Само ако има съмнение в достоверността на избирателните списъци или след постъпили сигнали, ЦИК може да ни наложи да проведем проверка по места."