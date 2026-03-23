В Търговище разследват покупки в магазин с фалшиво евро

В РУ-Търговище разследват случай на използване в магазин в град Търговище на две неистински банкноти, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града. Това е станало на 21.03.2026 г. в магазин за хранителни стоки в областния център. Неистинските парични знаци – две банкноти от по 50 евро всяка, са били прокарани в обръщение, след като с тях е било заплатено за стоки, закупени от търговския обект. Наличието им сред оборота за деня е било констатирано в края на работния ден.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище.