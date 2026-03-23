Полицията в Попово иззе незаконна ловна пушка от мъж на 68 години

Незаконно притежавана ловна пушка е иззета от къща в село в община Попово, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. На 20.03.2026 г. след проведени издирвателни и последващи процесуално-следствени действия "Претърсване и изземване" в жилище в село Долна Кабда, община Попово, е установено, че живеещ в него 68-годишен мъж държи там гладкоцевна ловна пушка – двуцевка, 16-ти калибър, и 5 ловни патрона. При извършена проверка е установено, че мъжът не притежава необходимите разрешителни за това.

Огнестрелното оръжие е иззето по надлежния ред. По случая е започнато бързо полицейско производство по чл. 339 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Попово.