МВнР: Всички българи незабавно да напуснат зоната на конфликта в Близкия изток

кадър: Нова телевизия

Всички наши граждани, които желаят да напуснат страните на региона, трябва да го направят незабавно, докато още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Предупреждението важи за Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Ливан, Саудитска Арабия и Иран. Това каза заместник-министърът на външните работи Марин Райков в изявление по повод повишените нива на риска за сигурността на българите в Близкия изток.

"МВнР вече извърши една доста масирана евакуация на българи от зоната на конфликта. Войната не е приключила и правим постоянен анализ на ситуацията на терена. Условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани са на път да се превърнат в заплаха. Всеки търговски полет е желателно да бъде използван. Обявен е риск с ниво 5 - предупреждение за възможно преустановяване на всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път. Всякакви пътувания в зоните на конфликта трябва да бъдат преустановени", предупреди Райков. И посочи, че оставането на български граждани в Близкия изток е на тяхна отговорност.

Освен това Райков призова българите да не използват полети с прекачвания в региона. И уточни, че само в ОАЕ нашенците са около 2000, съобщава Нова телевизия.

