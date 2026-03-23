Ръст в търсенето на работници и служители във Велико Търново на старта на пролетта

Дима Максимова

[email protected]

820
89 свободни работни места са обявени през Бюрото по труда във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново през месец февруари е 4,1%, при 5,4% за страната и 5,9% за област Велико Търново. През месеца се наблюдава повишение с 0,1% на нивото на безработица спрямо предходния месец януари 2026г. и с 0,4% спрямо месец февруари на предходната година. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3,2%, община Елена 10,4% и община Златарица 15,5%, посочват от трудовата борса.

1616 са регистрираните безработни в абсолютни цифри. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 277 търсещи работа. 

В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, са активирани 40 неактивни за регистрация в бюрото по труда.

През месец февруари 2026 г., 180 безработни лица са започнали работа, наблюдава се увеличение на броят им в сравнение с януари и спрямо месец февруари на предходната година. Най-много са наетите в преработващата промишленост – 21%, селско, горско и рибно стопанство – 15%, търговия – 13%, хотелиерство и ресторантьорство – 13%, държавно управление – 13%, и др.

Продължава търсенето на работна сила, през месец февруари е увеличен броят на работните места. 89 позиции са обявени на първичен пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор преработваща промишленост (29%) и хотелиерство (20%)

Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели, персонал, полагащ грижи за хора, продавачи.

