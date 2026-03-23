Дават на съд обвинен за участие в ало измами във Враца

Районна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт срещу В.М., привлечен в качеството на обвиняем по дело за въвеждане в заблуждение с цел имотна облага. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

В началото на м. март 2025 г. в резултат на измама са пострадали жителки на гр. Враца, като на двете жени била причинена имотна вреда в общ размер на 10 200 лева и 500 евро.

На 01.03.2025 г. на стационарния домашен телефон на Е.Г. се обадило непознато лице, представило се за „инспектор Георгиев от полицията". Било й съобщено, че се провежда акция за задържане на телефонни измамници и следва тя да съдейства за залавянето им. В изпълнение на дадените й инструкции жената сложила спестяванията си в плик – общо 3 800 лева и 500 евро, и тръгнала към автогарата в гр. Враца. До контейнер за отпадъци до жилищен блок оставила парите и се прибрала.

Е.Г. разбрала, че е била измамена, след като разказала за случилото се на полицаи. Тя ги завела до мястото, където оставила плика, но той не бил открит.

Три дни по-късно – на 03.03.2025 г., по сходен начин пострадала и друга жителка на Враца – М.С. Тя била въведена в заблуждение по време на телефонен разговор с непознат, че участва в полицейската операция за задържане на измамници. Жената събрала наличните в жилището си пари в размер на 3 860 лева и ги хвърлила през терасата. Непосредствено след това видяла момче, което ги взело.

По-късно същия ден на М.С. се обадил „Кирков от полицията", който й съобщил, че измамниците са задържани и поискал от нея да съдейства и за друга операция. Докато разговаряла с непознатия, тя събрала в плик останалите си спестявания - 6 400 лева, и съгласно указанията му ги оставила зад паметник в парк.

Жената разбрала, че е станала жертва на измама, едва след като споделила със своя внук за случилото се и двамата се върнали в парка, но пликът с парите липсвал.

В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършителят и на двете деяния е едно и също лице – В.М.

Делото срещу него продължава в съда.