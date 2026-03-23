Пенчо Милков откри новия учебен корпус на СУ „Васил Левски"

Кметът Пенчо Милков откри днес новия учебен корпус на СУ „Васил Левски". Новоизградената сграда е разположена в двора на училището и е реализирана като модерен учебен корпус на 2 етажа със сутерен с обща разгъната застроена площ възлиза от 2392 кв. м. Зданието ще позволи на учебното заведение да премине плавно към едносменен режим на обучение. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Новият корпус е доказателство, че когато една общност вярва в образованието, тя инвестира в смисъл, в посока и в шанс. Шанс всяко дете да открие своя път тук – в СУ „Васил Левски". Нека учениците изпълнят новата сграда с гласове, с въпроси и с любопитство", обърна се кметът към присъстващите. Специална благодарност Пенчо Милков отправи към директорката на учебното заведение Мария Иванова – Тодорова за постоянството й и ясната й визия за развитието на училището. По неговите думи този проект е резултат както от институционални усилия, така и от силно лидерство, което ежедневно работи в интерес на учениците и учителите.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева заяви, че изграждането на новия корпус е знак на отговорност към най-младите русенчета. „Инвестицията, която Община Русе вложи в сградата, е вечна", каза още тя.

В корпуса са изградени общо 28 класни стаи, разпределени по етажите, както и специализирани помещения – игротеки, учителски кабинети, складове и технически зони. На първия етаж са обособени класни стаи за начален етап с прилежащи пространства за отдих, а на останалите нива са разположени класни стаи за по-големи ученици.

Сградата разполага с две стълбищни клетки и пътнически асансьор, които осигуряват удобна вертикална комуникация и пълна достъпна среда за хора с увреждания. Предвидени са два самостоятелни входа, както и просторни фоайета на всяко ниво.

Сред основните подобрения са внедрени съвременни енергийно ефективни решения, топлоизолация по действащите нормативи, модерна PVC дограма със стъклопакети и обновена фасадна визия. Сградата е оборудвана с нови инсталации – електрически, ВиК, отоплителни и вентилационни, които гарантират ефективна и устойчива експлоатация.

Официални гости на откриването бяха още заместник-кметовете Енчо Енчев, Здравка Великова и Златомира Стефанова, както и представители на фирмата изпълнител, работила по изграждането на обекта.

Изграждането на новия корпус на СУ „Васил Левски" се осъществи с финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на МОН и с дофинансиране от бюджета на Община Русе.