Легендарният „Онегин", саксофонни импровизации и музикален „Зодиак" в 3 фестивални вечери

65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" навлиза в една от най-вълнуващите си фази, обединявайки паметта за миналото със смелите търсения на съвременната сцена. В дните между 23 и 25 март публиката в Русе ще стане свидетел на поредица от събития, които размиват границите между жанровете – от мащабни оперни възстановки до виртуозен саксофонен кросоувър и астрологични джаз импровизации. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Началото на седмицата, 23 март, е посветено на едно от най-значимите за русенската културна история заглавия – операта „Евгений Онегин" от П. И. Чайковски. Спектакълът е мащабна възстановка на емблематичната постановка от 1956 г., с която е открита сградата на Русенската опера. Под диригентството на маестро Григор Паликаров и режисурата на Пламен Бейков, постановката вдъхва нов живот на оригиналната сценография и костюми, дело на Цанко Войнов и Ани Хаджимишева. В централните роли публиката ще види сопраното Таня Иванова като Татяна, Михаил Мотайленко в ролята на Онегин и Борис Луков като Ленски, подкрепени от солистите, хора и оркестъра на Държавна опера – Русе.

Програмата продължава на 24 март с гостуването на немския саксофонен квартет „SIGNUM" – формация, известна със своята експлозивна енергия и новаторски дух. Поради заболяване на планирания солист Гиорги Гигашвили, музикантите ще представят самостоятелно интригуващ репертоар, който превежда слушателя през ефирния свят на Едвард Григ, класическото съвършенство на „Американския квартет" от Дворжак и завладяващите ритми на Гершуин и Бърнстейн със симфоничните танци из „Уестсайдска история". „SIGNUM" обещават да преобърнат представите за възможностите на саксофона, превръщайки го в глас на модерната класическа сцена.

Кулминацията на този тридневен цикъл е на 25 март с премиерния проект „Зодиак" на известния джаз музикален визионер Христо Йоцов. Камерно-джазовата сюита е замислена като вдъхновяващо музикално писмо до японския писател Харуки Мураками и представлява пътешествие през дванайсетте зодиакални знака. Проектът постига уникална симбиоза между джаз трио и струнния квартет „София", обединявайки на сцената изключителни инструменталисти като Борислав Йоцов, Надежда Йоцова и Димитър Карамфилов. Всяка от дванадесетте пиеси разкрива различно настроение – от дълбока лиричност до експлозивна енергия, затвърждавайки репутацията на фестивала като пространство за творческа свобода и експеримент.

Фестивалът „Мартенски музикални дни" се финансира от Община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и Инвестбанк. Дългогодишни съмишленици в реализацията са Дунарит, Булмаркет, Линамар, Дунавтурс, ВиК, Винарска изба „Нисово", Гамаконсулт, Общински пазари и хотелите „Дунав плаза", „Космополитън" и „Адео". За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП „Русе арт", Посолство на Испания, Посолство на Държавата Израел. Медийни партньори, предаващи духа на фестивала, са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV, Радио Русе, както и редица местни, регионални и национални електронни и печатни издания.

За повече информация и пълна програма посетете сайта на фестивала.