Продължава проект за опазване на птиците в Североизточна България

С настъпването на пролетта „Електроразпределение Север" продължава своите дейности по проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България", финансиран по програма LIFE на Европейския съюз и изпълняван съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), съобщават оттам.

Проектът се реализира вече трета поредна година, като дейностите се изпълняват при подходящи климатични условия, а основната цел е намаляване на риска за застрашените видове птици чрез обезопасяване на електроразпределителната мрежа.

Работа по монтаж на обезопасителни съоръжения по проекта беше извършена по въздушната електроразпределителна мрежа в районите на Писарево, Блатница и Росица, област Велико Търново. На ВЕЛ Писарево бяха обезопасени 28 стълба, на които са монтирани съответно 28 комплекта птицезащитни устройства (ПЗУ). По въздушните електропроводи Вира и Поляна са обезопасени 3 стълба с общо 6 комплекта ПЗУ. Поставените устройства представляват специализирани изолационни елементи, които се монтират върху електрическите съоръжения с цел да предотвратят токов удар и нараняване на пернатите при кацането им в опасна близост до тоководещите части, като същевременно ограничават и вероятността от аварии в електроразпределителната мрежа. Чрез прилагането им се постига едновременно защита на биоразнообразието и по-надеждно електроснабдяване.

Дейностите по проекта ще продължат и през следващите месеци.