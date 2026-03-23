Предлагат видния историк Стефан Шивачев за почетен гражданин на Пловдив

Бил е 29 години директор на Историческия музей, негови са заслугите и за много паметници в града

Общински съветници от различни групи предлагат историкът Стефан Шивачев да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Пловдив".

Мотивите за инициативата са заради неговия дългогодишен принос към изследването и популяризирането на историята на града, както и с ролята му за утвърждаването на Пловдив като значимо културно и духовно средище у нас и в чужбина.

Стефан Шивачев е бил директор на Историческия музей в Пловдив в продължение на 29 години. Под негово ръководство институцията се утвърждава като един от водещите научни и образователни центрове в страната. Той е автор и съавтор на редица книги, посветени на историята на града, и повече от три десетилетия е консултант по исторически въпроси към Община Пловдив.

Шивачев има и активна обществена дейност - бил е общински съветник в два мандата и зам.-председател на местния парламент. Дълги години заема и поста зам.-председател на Тракийското дружество в Пловдив.

По негова инициатива са изградени паметници на Христо Г. Данов, мъченица Рада Пловдивска и други значими личности.