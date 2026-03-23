Даниел Панов поиска от Найден Тодоров спешни действия за укрепване на хълма Трапезица

Необходима е спешна намеса и действия от страна на Министерство на културата за укрепване на свлачището по източния склон на Архитектурно-музейния резерват „Трапезица". За това настоя кметът Даниел Панов пред служебния министър Найден Тодоров на нарочна среща в общината.

Още на 20 февруари, когато бе първото свличане на камъни и на подпорната стена, официално информирах Министерството на културата и министъра с детайлна информация за активизиралите се свлачищни процеси. Малко след това се срутиха камъни и от югозападния склон – точно след каменния мост, проследява хронологията кметът.

"Трапезица е изключителна държавна собственост. Нужно е спешно възлагане на укрепителни дейности и предпазни съоръжения – мрежи и др., за да не падат камъни по пътя между Велико Търново и Арбанаси. Освен затваряне на участъка и натоварване на обходните улици през кв. „Асенов", срутването на камъни на метри от къщите в квартала плаши хората", посочва Панов във фейсбук профила си.

И АМР „Трапезица", и пътят в подножието, който е републикански, не са собственост на Община Велико Търново. По тази причина законът не дава право на местната власт да бъде възложител на укрепването. "Проблемът изисква адекватна, навременна, бърза, дори спешна държавна реакция", настоява Даниел Панов.