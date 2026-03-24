Старият Несебър ще прилага специална визия за опазването си до 2045 г.

Общественото й обсъждане започна с участието на Министерството на културата, общината и местни жители

В Несебър ще се прилага споделена визия за опазване на Стария град като обект на световното наследство на ЮНЕСКО, която е разчетена до 2045 г. Това се разбра при общественото й обсъждане с участието на зам. министърът на културата Александър Трайков, кметът на община Несебър Николай Димитров, директорът на НИНКН арх. Алис Исмаилова, екипи на министерството на културата и НИНКН, архитекти, археолози и експерти, представители на общинска администрация и граждани.

Специалният документ е разработен в съответствие с решенията на Комитета за световно наследство и е първа стъпка от процеса на обществени консултации, предшестващи окончателното представяне на Плана за опазване и управление на Старинен град Несебър. Представената на обществеността визия цели да дефинира мерки и дейности за устойчивото, съвместимо и справедливо развитие на ценността Старинен град Несебър, както и разработването на стратегическа програма за изпълнението й.

Визията поставя в центъра интегрален подход към съхраняването на историческото и културното наследство в съчетание с нуждите на съвременния живот, икономическото развитие и благосъстоянието на местната общност, обясниха експерти, участвали в разработването й. Зам.-министър Александър Трайков и много експерти взеха участие в представянето на визията при общественото й обсъждане.

Документът стъпва върху концепцията за "исторически градски пейзаж", която интегрира археологическото наследство, средновековните църкви, възрожденската архитектура, традиционната градска структура и уникалния морски ландшафт. В същото време се отчита, че Несебър е жив град с активни социални, културни и икономически функции, обясниха от общината.

Визията предвижда мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия, възстановяване на историческата градска среда и на крайбрежния пейзаж и подобряване на управлението.

До 2045 г. Министерство на културата и Община Несебър си поставят за цел старинният град да се утвърди като: добре управляван и защитен обект на световното наследство; привлекателно място за живот, работа и културен обмен; дестинация за устойчив туризъм и център за съхранение и възраждане на местни традиции, занаяти и културни практики.

Реализирането на визията ще се осъществява чрез конкретни мерки, включително изготвяне на оценки за въздействие върху културното наследство, прилагане на консервационни планове, подкрепа за собствениците на традиционни сгради и развитие на програми за превенция на риска.

В тази връзка община Несебър излезе с призив към собствениците на къщи паметници на културата да кандидатстват за средства от общински фонд "Култура" за подпомагане на проектирането за възстановяване на притежаваната от тях недвижима ценност.

"С тази Визия и с последващия план за опазване и управление заявяваме своя ангажимент към опазването на уникалното културно наследство на града и неговото предаване на бъдещите поколения, като същевременно създава условия за устойчиво развитие и по-високо качество на живот", каза кметът на Несебър Николай Димитров.