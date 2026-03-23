Включването на Лесопарк „Липник" в План за концесии е административно изискване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Решението е в правомощията на Общински съвет - Русе след финансови, технически и правни анализи и обществено обсъждане

Община Русе информира, че включването на Лесопарк „Липник" в Плана за действие за общинските концесии (2025–2027 г.) не представлява предоставяне на концесия, а е задължително изискване съгласно Закона за концесиите. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

С направеното действие единствено е включен обектът „Комплекс за спорт, физическа активност, отдих и социални контакти със зоокът и въжен парк" в планов документ, който очертава възможности за бъдещо развитие. То има подготвителен характер и не води до възникване на права за частни инвеститори.

В плана са посочени прогнозни параметри като срок на концесията, възнаграждение и обхват на дейностите. Данните са изготвени въз основа на предварителни анализи от външен консултант – „Икоконсулт-94" ООД, с дългогодишен опит в областта на концесиите.

Окончателните финансови, технически и правни параметри ще бъдат определени след изготвяне на детайлни анализи, които ще бъдат публично достъпни и подложени на обсъждане.

Към настоящия момент не е взето решение за откриване на концесионна процедура, не е провеждана такава и не е определян концесионер. Съгласно закона, подобно решение може да бъде взето единствено от Общинския съвет в Русе.

Целта на включването в плана е да се създаде възможност за проучване на бъдещо развитие на зоната за спорт, отдих и туризъм чрез привличане на инвестиции, без ангажиране на средства от общинския бюджет и при гарантиране на публичност и защита на обществения интерес.