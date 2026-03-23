Андрей Гюров: Работим за цялостен пакет срещу покачването на цените

"Във време на несигурност хората очакват от мен не просто думи, а ясна посока и разумни действия. Именно затова правителството работи по цялостен пакет от мерки, насочени срещу покачването на цените, което виждаме като пряко отражение на цените в Близкия изток". Това каза служебният премиер Андрей Гюров във фейсбук.

"Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии. Още от петък започнах серия от срещи, защото вярвам, че добрите решения се раждат в диалог", каза още той. Първата е била с работодателите. През тази седмица той очаква позициите на синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектори и банките.

"Нашата цел е ясна: мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа. Не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо. Нека да сме честни- държавата работи в условията на удължителен бюджет. Това означава, че възможностите ни не са безкрайни. Това не е оправдание, а отговорност да действаме по-умно, по-прецизно и с мисъл не само за служебното правителство, но и за държавата след изборите", каза още той.

В условия на външна криза трябва да се действа държавнически. Можем да се справим най-добре, когато осъзнаем, че всички сме в една лодка и тежестта се понася най-леко, когато е споделена справедливо, каза в клипа от кабинета си на "Дондуков" 1.

Миналата седмица правителството прие по 20 евро да получат около 1 380 000 бедни българи, ако цените на горивата стигнат 1,60 евро в три последователни дни. Общо за нея се отпуснаха около 25 млн. евро. Още тогава президентът Илияна Йотова каза, че това е първа стъпка и очаква цялостен пакет от мерки.

Бизнесът пък вече поиска спешни мерки заради скъпия ток.

Правителството обмисля да не увеличава тол таксите за превозни средства над 3,5 тона от 1 април, като мярка за ограничаване на натиска върху транспортния сектор, съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски пред Нова телевизия. За цените на електроенергията обясни, че повишението на цените се дължи основно на производителите и енергийните ресурси, като компенсации за бизнеса могат да бъдат финансирани чрез свръхпечалбите във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", без допълнително натоварване за данъкоплатците.

Кой има право на тези 20 евро

За целта обаче ще има три критерия. Първият е да имат доходи до определена сума. Той обаче е с двойна скала, защото все още част от хората не са подали данъчната си декларация. Право на тази подкрепа имат физически лица, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро. Това представлява два пъти линията на бедност за м.г.. Ако хората не са подали декларация за миналата година, ще се гледа линията за бедност за 2024 г., или общо доходът на човек трябва да е под 537,88 евро.

Второто условие е да имат собственост или лизинг на автомобил.

Третият критерий е в три поредни дни средната цена на най-масовите горива - А-95Н и дизел, да е 1,60 евро за литър. Ще се следят обаче цените на горивата в касовите бележки в реално време, а не тази на колонките. Това означава, че дори на колонката да пише по-висока сума, ако бензиностанциите правят отстъпки на клиентите, ще се гледа крайната цена.

Парите ще се отпускат през Агенцията за социално подпомагане. Това означа, че хората, които получават някакъв вид плащане от АСП, ще получат парите си директно по сметка. Другите обаче ще трябва да подадат заявление до агенцията, като това ще става и по електронен път.