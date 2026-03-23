Пострадалата при катастрофа в Стара Загора жена е транспортирана с въздушна линейка до „Пирогов”

Пострадалото при катастрофа в Стара Загора 22-годишно момиче, което е с опасност за живота, е транспортирано с хеликоптерна линейка от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов” в столицата. Това съобщи пред БТА проф. д-р Йовчо Йовчев, директор на старозагорското лечебно заведение.

Той обясни, че операцията по транспортиране на пострадалата е реализирана около 15:00 часа днес, след като това е станало възможно и е била стабилизирана. „Пациентката е с множествени травми по всички крайници, засягане на шиен отдел, няколко счупвания на таза и други“, уточни медикът. По думите му транспортирането се е наложило, защото в старозагорското лечебно заведение в момента не се работи т.нар. гръбначно-мозъчна и шийна хирургия.

Другият пострадал, 54-годишен мъж, е настанен в Отделението по неврохирургия в старозагорското лечебно заведение без опасност за живота.

Инцидентът стана вчера сутринта на кръстовището на ул. „Отец Паисий" и ул. „Августа Траяна" в Стара Загора. По първоначална информация по ул. „Св. Отец Паисий“ се е движил лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 22-годишна жена. На кръстовището с ул. „Августа Траяна“ е настъпило пътнотранспортно произшествие, като колата блъска паркиран на северния тротоар на ул. „Августа Траяна“ лек автомобил „Мерцедес“, както и движещия се по същия тротоар пешеходец – мъж на 54 години.