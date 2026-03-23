Недекларирани 220 000 евро, скрити в чанта с шоколади, задържаха на "Капитан Андреево" (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Недекларирани 220 000 евро установиха митнически служители на пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Парите са открити в чанта с шоколадови изделия.

На 20 март 2026 г. на пункта пристигнал влекач с полуремарке, пътуващ без товар, от Румъния през България за Турция. Шофьорът, с турско гражданство, заявил пред митническите служители, че не пренася нищо за деклариране. Това съобщиха от Агенция "Митници". СНИМКА: Агенция "Митници"

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина на горното легло е открит пътнически сак, пълен с различни шоколадови изделия. Под тях митническите служители установили фолирани пачки с еврови банкноти в купюри от 50 и 100 евро с обща стойност 220 000 евро. СНИМКА: Агенция "Митници"

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград.