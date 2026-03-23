ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в БФС: Надяваме се да се представят добре в Ин...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22527672 www.24chasa.bg

Недекларирани 220 000 евро, скрити в чанта с шоколади, задържаха на "Капитан Андреево" (Видео, снимки)

3992
СНИМКА: Агенция "Митници"

Недекларирани 220 000 евро установиха митнически служители на пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Парите са открити в чанта с шоколадови изделия.

На 20 март 2026 г. на пункта пристигнал влекач с полуремарке, пътуващ без товар, от Румъния през България за Турция. Шофьорът, с турско гражданство, заявил пред митническите служители, че не пренася нищо за деклариране. Това съобщиха от Агенция "Митници". 

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина на горното легло е открит пътнически сак, пълен с различни шоколадови изделия. Под тях митническите служители установили фолирани пачки с еврови банкноти в купюри от 50 и 100 евро с обща стойност 220 000 евро. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

