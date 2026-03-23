Осъдиха бивш военен от Смилян, ударил се с колата си в скат с близо 4 промила

Ваня Драганова

[email protected]

2416
Военният съд в Пловдив Снимка: Наташа Манева

Магистратите в Пловдив му дадоха условно наказание, остава без книжка за година и половина

27-годишен бивш военен, вече уволнен от армията, призна вината си за катастрофа край родното му село Смилян, при която бил много пиян. Около 11,25 часа на 28 ноември м. г. на пътя между Смилян и с. Кошница той се блъснал в скат. Пострадал леко и не се наложило да бъде изпращан в болница. Тестът с дрегер на място отчел 4,38 промила, водачът дал и кръвна проба, която показала 3,87 на хиляда.

Той се споразумял с прокуратурата да получи условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години. Книжката му ще бъде отнета за година и половина, ще трябва да плати и стойността на колата от 583 евро, защото автомобилът не е негов и няма как да бъде конфискуван.

Споразумението вече е одобрено от Военния съд в Пловдив.  

