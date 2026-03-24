355 хил. работят и след пенсия, за да я вдигнат с между 50 цента и 197 евро (Графика)

12 хил. са се пенсионирали преди 2000-ата, но и през миналата година още са били и на заплата

Пенсиите на над 355 хил. работещи пенсионери ще бъдат преизчислени служебно от 1 април. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Това са трудови пенсии - за стаж и възраст и инвалидност. Условието е те да са имали дори един ден допълнително стаж през миналата година.

Миналата година след преизчислението

хората получиха средно около 6 евро

Най-голямата сума, която се е получила с допълнителен стаж, е 385,76 лева (197,24 евро).

При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-високото увеличение на месечния размер е със 174,93 лв. (89,44 евро), а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – с 87,02 лв. (44,49 евро)

За 80 487 пенсии увеличението е между 1 и 10 лв., за 66 557 - между 10 и 20 лв. Това струваше 45 млн. лева.

Повечето пенсионери имат между 1 и 12 месеца допълнителен стаж след отпускането на пенсията - 157 183 души. Точно това е най-масовият случай всяка година.

На 127 230 души пък служебно е зачетен допълнително положен осигурителен стаж между 1 и 5 години. Намалява броят на пенсионерите, на които е зачетен стаж под 1 месец - 31 412.

През 2020 г. пенсия и заплата са вземали 237 686 души. Техният брой се е увеличил със 125 хил. и към 1 април 2025-а служебно преизчислените пенсии вече са 363 701.

Най-често работещите пенсионери са се пенсионирали между 2021 и 2024 г. Това са 156 146. Следват тези с начална дата между 2015 и 2020 г. - 100 808. Най-малък е броят на служебно преизчислените пенсии, отпуснати преди 2000 г. – 12 379, пишат експертите от НОИ в бюлетина си. Техният брой през предходната година е 13 833. Това са хора, които са се пенсионирали по старите условия на много ниска възраст.

Броят на лицата, чиито пенсии са служебно преизчислени за първи път, считано от 1 април 2025 г., е 79 726.

На 1 април се преизчисляват трудовите пенсии само с допълнително положения от лицата осигурителен стаж след пенсионирането. Всеки може да поиска веднъж годишно да получи преизчисление на пенсиите и с допълнителния стаж и доход. Това се прави чрез заявление до НОИ. То обаче е изгодно само за хората, които са получавали сравнително висока заплата като работещ пенсионер. Ако при това преизчисляване не е благоприятно да се вземе осигурителният доход на лицето, то се извършва само с допълнително положения осигурителен стаж.

Логично и тук има ръст на пенсионерите, които искат преизчисление на пенсията и с дохода. Такова са поискали 91 298 работещи възрастни. Година по-рано са били 79 589 души.

Пенсионерите трябва да знаят, че ако действителният размер на

пенсията им е под минималния - 346,87 евро, може да не получат и стотинка увеличение

Другото важно нещо за хората е, че за 12 месеца осигуряване на 4 часа се зачитат 6 месеца осигурителен стаж.