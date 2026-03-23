МВР проверява твърдения на Бареков, че Пепи Еврото е станал защитен свидетел на британските служби в Белград (Обзор)

През годините слухове го пращаха в Гърция, Турция и Дубай

МВР е отправило запитване до властите в Сърбия дали издирваният бивш следовател, адвокат и собственик на закрития вече ресторант “Осемте джуджета” Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, е задържан в Белград. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.

“Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация”, каза Дечев. Той допълни, че отговорът ще бъде оповестен публично, когато бъде получен.

Пепи Еврото се издирва с европейска заповед за арест по делото за документна измама, което върви задочно срещу него в Софийския градски съд. И въпреки това снимката му не е публикувана на официалната страница на Интерпол. През последните две години и половина слухове го пращат както в Гърция, където той притежава имоти, така в Дубай и Турция, но официална информация да е пребивавал по тези дестинации няма.

Преди два дни изданието Bnews на бившия евродепутат Николай Бареков съобщи, че Еврото е бил арестуван в Белград, но бил под охрана на британските служби, тъй като се съгласил да стане защитен свидетел.

Пепи Еврото, чиято дейност като брокер в сянка в съдебната система беше осветена в разследването “Осемте джуджета” през лятото на 2020 г., изчезна през май 2023 г. Направи го, когато екипи на полицията и прокуратурата искаха да го задържат. Тогава Еврото задочно беше обвинен за принуда и незаконни записи. По-късно това обвинение, повдигнато му от Софийската районна прокуратура, отпадна като незаконно. Прокурорът Константин Сулев, който задочно го обвини, на свой ред стана обвиняем, а после оправдан от Софийския градски съд. Първото разследване срещу Пепи Еврото започна в последните дни на Иван Гешев като главен прокурор. Петров изчезна заедно с малкия си син, роден от брака му с Любена Павлова. Дни по-късно мистериозно детето беше върнато на майка му, като и до момента Любена не е разкрила подробности.

По-късно бившият следовател получи задочно обвивинение за документна измама. Според прокуратурата той е присвоил 147 монети, 1 килограм златно кюлче и над 550 хил. евро от баща и син Илия и Явор Златанови - бизнесмените, които говориха в разследването “Осемте джуджета”. Парите и скъпоценностите на обща стойност над 1 милион и триста хиляди лева били веществени доказателства. Според свидетели парите и монетите били товарени в багажника на джипа на Пепи Еврото, паркиран в двора на закрития вече специализиран съд на ул. “Черковна” в София.

Името на бившия следовател за последно се завъртя покрай скандала с българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Тя се завърна у нас, след като беше отстранена от поста в Люксембург. Георгиева поиска охрана, а след това в телевизионно интервю обяви, че имала две-три посещения в ресторанта “Осемте джуджета” в началото на 2020 г. Била заведена там от близката си приятелка по онова време Емилия Русинова, която преди седмици беше избрана за шефка на Софийската градска прокуратура.

Ден по-късно от прокуратурата съобщиха, че Теодора Георгиева била разследвана за корупция миналата година, а трима свидетели твърдели, че многократно получавала пликове с по 10 хил. лева от Пепи Еврото. Той пък я наричал Теди Еврото.