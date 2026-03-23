Пенчо Милков обсъди с шефа на „Хуауей Технолоджис България" възможности за сътрудничество

Кметът на община Русе Пенчо Милков проведе днес работна среща с изпълнителния директор на „Хуауей Технолоджис България" Лий Дзъмин, на която бяха обсъдени възможности за сътрудничество в сферата на новите технологии, изкуствения интелект и концепцията за „умен град". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Милков подчерта значението на иновациите за развитието на местната администрация и градската среда. „За нас е изключително важно да се обучаваме и да прилагаме нови технологии, които да подобрят качеството на услугите и безопасността на гражданите. В момента разполагаме с над 1700 камери и модерна система за улично осветление, чрез които следим и гарантираме сигурността в града", заяви кметът.

Сред акцентите в разговора бяха бъдещи съвместни проекти, внедряване на интелигентни системи, развитие на дигиталната инфраструктура и въвеждане на решения, базирани на изкуствен интелект, в работата на администрацията. Двамата обсъдиха и значението на инфраструктурата за икономическото развитие на региона, включително стратегическата роля на Дунав мост и географското положение на Русе като ключов транспортен и логистичен център. Кметът открои като особено важно изграждането на интермодалния терминал, който повишава атрактивността на Русе за инвеститори, както и потенциала на пристанището като фактор за бизнеса и международната търговия.

Специално внимание беше отделено на развитието на роботиката. Подчертано бе, че Община Русе е въвела обучение по роботика както в детските градини, така и в училищата.

Лий Дзъмин изтъкна, че „Хуауей" не среща затруднения при въвеждането на своите системи в България и вижда сериозен потенциал за сътрудничество с Община Русе. Гостът допълни, че компанията развива успешно партньорство с Русенския университет и създава възможности за професионална реализация на завършили технологични специалности студенти.

В срещата участваха заместник-кметът Златомира Стефанова, Сю Южун — директор на EBG България, и акаунт мениджърите Адамо Лий и Ивалин Иванов.