Избирателите с 200 хиляди повече от населението в страната (Обзор)

Във Видин и Враца се оказаха с десетки хиляди повече от цялото им население, плюс бебетата. Вероятно са гурбетчии, които НСИ не е преброил, но имат постоянен адрес. Това обаче изкривява активността

Имената в избирателните списъци в районите Видин и Враца се оказаха повече, отколкото всички жители на двете области, включително бебетата.

С право на глас във Видин са 79 832 души, съобщи председателят на РИК Павел Петков. А по данните на НСИ през януари 2025 г. населението на областта е 70 500 души и продължава да се топи с близо 1400 души на година. Пак според тези данни ненавършилите 18 г. са около 10 хил. Така пред урните реално имат право да се явят около 60 хил. души. “24 часа” изпрати въпроси до РИК-Видин в неделя от къде са се взели още 19 хил. души, но до редакционното затваряне на броя в понеделник отговори не бяха постъпили. Засега само обясниха, че тепърва избирателните списъци ще се преглеждат и прочистват, за да бъдат актуални.

Подобна е и ситуацията във Враца, където районната комисия обяви 147 609 имащи право на глас. Към 1 януари 2025 г. жителите на Врачанска област са 146 хиляди, от които 26 хиляди непълнолетни. Вероятно обаче вече са по-малко, понеже населението и в двата региона трайно намалява заради смъртност и миграция.

Най-вероятната причина е, че много от местните живеят в чужбина и не са участвали в преброяването, но имат постоянен адрес в родните си места.

Това обаче значително изкривява избирателната активност. На последните избори през октомври 2024 г. в избирателните списъци във Видин са били 81 486, гласували са 31 009, което прави избирателна активност 38,05%. Във Враца право са имали 149 619души, до секциите са отишли 60 862, т.е. активността е била 40,68%. Вероятно обаче тя е била много по-висока.

Явлението е повсеместно за цялата страна. В предварителните избирателни списъци право на глас имат общо 6 641 768, а по данни на НСИ към края на 2024 г. населението ни е 6 437 360 души, т.е. разминаването е от над 204 хиляди.

