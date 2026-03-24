Приближен на Божков осъди прокуратурата за 10 хил. евро

Георги Божилов беше задържан с адв. Славчо Марков и бивши барети за убийства, рекет и изнудване, но разследването се провали

Приближеният на Васил Божков бизнесмен Георги Божилов осъди прокуратурата за 10 хиляди евро заради щетите, които претърпял от обвинението срещу него като член на банда за мокри поръчки. Решението на Софийския градски съд е от петък и може да се обжалва.

Георги Божилов, известен в столичния хайлайф като Жоро Тениса, беше задържан на 12 юни 2020 г. заедно с адвокат Славчо Марков, който е бивш началник в ГДБОП, и бившите барети Веселин Балтов и Александър Митков. Тогава Васил Божков беше в Дубай. Обвиниха го задочно, но приближените му лежаха в ареста по разследването за подготвяни убийства, рекет, изнудвания и други престъпления, включително срещу магистрати. То

беше прекратено през 2024 г. - първо от прокуратурата заради липса на доказателства,

а после и от съда, но заради липса на престъпление.

Това е поредното дело, по което Георги Божилов излиза чист пред закона. Преди 10 г. го съдиха като член на бандата на Мила Георгиева и го оправдаха. След това го задържаха и за лихварство заедно с още 10 души, но там прокуратурата се отказа от обвиненията си.

По т.нар. криминално дело срещу Божков Георги Божилов беше с мярка за неотклонение от 10 хил. лв. и забрана да напуска страната за 4 г.

В исковата молба срещу тях твърди, че действията на прокуратурата дълбоко го травмирали, уронили честта и доброто му име. Бил отчаян, депресиран, загубил надежда и вяра в правосъдието. Изживял много негативни емоции заради отразяването на ареста му в медиите.

Съпругата му е свидетел по делото на Жоро Тениса срещу прокуратурата. Жената разказва, че той се познавал с Васил Божков и заради това името му се спрягало във връзка с убийства в публичното пространство. Често го викали в прокуратурата и полицията, търсили го на адреса на родителите му. В деня на ареста му не били в София. Върнали се и заварили полиция пред дома им.

След обвиненията познатите му отказвали да

говорят с него дори по телефона. Божилов спрял да споделя за проблемите си със семейството. Никой не искал да го наеме на работа. Преди това се занимавал с хазарт и работел в компания на Васил Божков. Години след задържавнето и дори прекратяването на делото срещу него изпитвал стрес при позвъняване на телефона. Сънувал кошмари. От весел и жизнерадостен човек започнал да изпитва срам. С времето диалогът на ищеца с близките му се възстановил, но той се чувствал променен. Имал проблеми с щитовидната жлеза, пиел лекарства. В периода, когато бил обвиняем, починали баща му и баба му.

Негов приятел свидетелства, че след 2020 г. не можел да издържа семейството си и това го измъчвало. Бил демотивиран. Всяка седмица го викали в прокуратурата. На Божилов е изготвена съдебнопсихологическа и психиатрична експертиза, според която незаконното наказателно преследване му причинило разстройство в адаптацията и хроничен стрес, продължил с години. Възникнала и екзистенциална житейска криза със сериозни социални, имиджови и материални негативни последици. Но бил далеч от посттравматично стресово разстройство.

В края на м.г адвокат Славчо Марков също осъди прокуратурата, но за далеч по-голяма сума - 400 хил. лв. Той обаче лежа няколко мсеца в ареста, а заради здравословното му състояние го принудили да наеме ВИП стая в частна клиника, за да може надзирателите да го следят лично. Унижавали го по време на ареста, загубил много клиенти, а 4-годишното разследване без резултат накърнило доброто му име.

От цялото криминално дело срещу Божков

останаха обвиненията само за убийството на Йордан Динов

през 2012 г. и опита за изнасилване на бившата шефка на комисията по хазарта, а сега зам.-омбудсман Мария Филипова. Подсъдими са той и Николай Станков-Дългия. Това дело тръгна в съда, но беше върнато на прокуратурата преди година и оттогава не е внасяно отново. Това за хазартните такси е на финал в Софийския градски съд, а за антиките още се разследва.