Наследничката на проф. Спасов начело на Медицинския факултет на СУ избрана нелегитимно

Ще се свиква ново общо събрание, за да излъчи декан и факултативен съвет, открити са и други нарушения

Нелегитимно общо събрание е провел Медицинският факултет на Софийския университет, затова и избраните от него нов декан и факултетен съвет са нелегитимни. Следва да се направи ново общо събрание за избор на ръководство.

Дългогодишният декан проф. Любомир Спасов е навършил 65 г. през септември и вече няма право да ръководи факултета, на негово място въпросното общо събрание през ноември излъчи доц. Десислава Лазарова. Тя е биолог, била е зам.-декан на Спасов.

Че изборът е станал не по правилата, е установила контролната комисия на СУ. Тя е направила проверка по документи, които са представили от самия медицински факултет, каза за “24 часа” ректорът на университета проф. Георги Вълчев.

“Ще насрочим ново събрание и нови избори, за да имат легитимни органи на управление. По закон това може да се случи в 3-месечен срок, аз ще разговарям с тях да го направим в едномесечен. Нещата не трябва да се протакат”, обясни той.

Проф. Вълчев се срещнал с контролната комисия миналата седмица. И от становището ѝ разбрал, че общото събрание е било нелегитимно по много показатели. Сред тях са различно представителство в квотите на студентите, на служителите, на хабилитираните и нехабилитираните лица. ЛЮБОМИР СПАСОВ ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА

Междувременно стана ясно, че новият декан доц. Десислава Лазарова е пратила писмо до Министерството на образованието и науката, в което се оплаква от заповед на ректора Георги Вълчев. От МОН са изискали от професора да обясни защо нарежда на служителите от централната университетска администрация

да спрат да обработват и придвижват преписки,

основани на и свързани с решения на Факултетния съвет на МФ до конституирането в съответствие със Закона за висшето образование и правилника за устройството и дейността на Алма матер.

В отговор проф. Вълчев е уведомил министерството, че се извършва вътрешна проверка за начина на организиране и провеждане на учебния процес в специалност “Медицина” и свързаните с него вътрешноуниверситетски процедури, като до момента са установени редица закононарушения. Именно затова е издал заповедта.

Проверката разкрила, че във факултетния съвет фигурират лица в противоречие с изискванията на Закона за висшето образование, според който негови членове могат да са само представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. В отговора си до МОН проф. Вълчев обяснява, че в съвета на Медицинския факултет е включено

лице, което заема академична длъжност на срочен трудов договор

Не става ясно дали това е доскорошният декан Любомир Спасов, който след навършване на 65 г. може да преподава още три години, но има право само на срочен договор с университета.

Лица от квотата на студентите пък се оказват завършили курса си на обучение и

дипломирали се преди изборите за Факултетен съвет, т.е. вече нямат статут на студенти

В писмото от проф. Вълчев, което МОН цитира в отговора си до медиите, се говори и за нарушение при провеждането на лекциите по редица дисциплини. Не се спазвал чл. 7 от ал. 4 на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност “Медицина”. Според него задължително лекциите и изпитите трябва да се провеждат от хабилитирани в съответната област преподаватели.

В заключение в отговора на Алма матер се казва, че ръководството на СУ “Св. Климент Охридски” има за цел да се регулира учебният процес и административните процедури във факултета при категорично спазване на законовите изисквания, както и

да се възстанови академичната среда

Деканът Десислава Лазарова отказа да говори с репортер на “24 часа” - била в час със студенти, имала ангажименти и през целия ден. Стана ясно обаче, че тя обжалва заповедта на ректора. Затова няма как към момента да се направи проверка от наша страна, обясниха от МОН.