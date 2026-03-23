ЦИК прие методическите указания за работата на СИК за изборите

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие на заседание днес методическите указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии за предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.

В указанията се посочва какво трябва да правят секционните комисии преди деня на вота, в изборния ден, след края на изборния ден и при предаването на изборните книжа и бюлетини. Има и две приложения – едно за гласуването само с хартиени бюлетини и второ за гласуването с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване.

Освен това Централната избирателна комисия възложи на „Информационно обслужване“ компютърната обработка на данните в районните избирателни комисии и в ЦИК от гласуването, включително и машинното гласуване.

В Изборния кодекс е посочено, че ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на "Информационно обслужване" АД. Това е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, посочиха от ЦИК, цитирани от БТА.

От комисията напомниха, че на 24 март 2026 г. в 24:00 часа българско време изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в секция извън страната. Желаещите да подадат такова заявление могат да го направят чрез интернет страницата на ЦИК на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie