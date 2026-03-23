ЦИК прие методическите указания за работата на СИК за изборите

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие на заседание днес методическите указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии за предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г. 

В указанията се посочва какво трябва да правят секционните комисии преди деня на вота, в изборния ден, след края на изборния ден и при предаването на изборните книжа и бюлетини. Има и две приложения – едно за гласуването само с хартиени бюлетини и второ за гласуването с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване. 

Освен това Централната избирателна комисия възложи на „Информационно обслужване“ компютърната обработка на данните в районните избирателни комисии и в ЦИК от гласуването, включително и машинното гласуване.

В Изборния кодекс е посочено, че ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на "Информационно обслужване" АД. Това е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, посочиха от ЦИК, цитирани от БТА. 

От комисията напомниха, че на 24 март 2026 г. в 24:00 часа българско време изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в секция извън страната. Желаещите да подадат такова заявление могат да го направят чрез интернет страницата на ЦИК на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie

 

