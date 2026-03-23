Разбиха престъпна схема в Гърция, ощетила държават...

ГДБОП хвана четирима с близо 1 милион фалшиви евро (Видео, снимки)

Димитър Мартинов

Двама български и двама румънски граждани са задържани от служители на сектор "Фалшификации" на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18 часа днес. Това съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.  

Тя се провежда на няколко места в София. Едно от тях е паркинга на голям магазин на кръговото на Околовръстното, където се завива за "Драгалевци", видя наш репортер.

При претърсването на два автомобила и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро. До момента е потвърдено, че сумата надхвърля 500 000 евро, пише Кандев.  

Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава. Очаквайте още подробности по случая, пише Кандев.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)