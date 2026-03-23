Росица Матева: ЦИК не е получавала информация за ръст на сигналите за изборни нарушения

В Централната избирателна комисия (ЦИК) не е постъпвала информация за увеличен брой сигнали за изборни нарушения, за какъвто съобщиха по-рано от МВР. Това каза говорителят на комисията Росица Матева пред bTV.

Тя посочи, че е нормално институциите да обменят информация, особено в контекста на подготовката на изборите, и изрази изненада, че ЦИК не е включена в създадения към Министерския съвет консултативен съвет, свързан с изборния процес.

Матева посочи, че представители на комисията са били поканени впоследствие на среща в прокуратурата заедно с представители на МВР и ДАНС в рамките на междуведомствено звено. По думите ѝ от прокуратурата са поели ангажимент да извършат проверки по предоставени от ЦИК случаи на отказ за образуване на производства по сигнали за изборни нарушения.

Говорителят на ЦИК съобщи, че комисията ще проведе информационна кампания за начина на гласуване. Предстои още тази седмица да бъдат демонстрирани машините с демо версии, както и хартиените бюлетини, след определянето на номерата на партиите. Матева подчерта, че целта е избирателите да бъдат информирани как да подадат действителен глас, както при машинно, така и при хартиено гласуване.

Тя отбеляза, че на днешното си заседание ЦИК е приела методическите указания за секционните избирателни комисии, които са структурирани в четири отделни части – за предизборния ден, изборния ден, преброяването на гласовете и предаването на изборните книжа.

До края на седмицата предстоят срещи с районните избирателни комисии, на които ще бъдат обсъдени обученията на секционните комисии, обясни Матева.

По отношение на избирателната активност Матева изрази очакване за по-висок интерес както в страната, така и в чужбина, като посочи, че заявленията за гласуване извън страната вече надхвърлят 44 000.