Подсъдим за смъртта на пешеходка в Асеновград шофьор към съда в Пловдив: Каквото решите!

Ахмед Бекир не обжалва условната си присъда от 3 години, макар че е максималната по закон

23-годишният асеновградчанин Ахмед Бекир, който на 4 март 2024 г. блъсна с колата си при движение назад пешеходката Найме Расимова, и тя почина, не обжалва дадената му от Окръжния съд условна присъда. Тя е максималната по закон - 3 години с изпитателен срок от 60 месеца. Делото обаче стигна до апелативните магистрати по жалба на синовете на загиналата, които завишаване на наказанието.

"Каквото решите ви, много съжалявам за случилото се", обърна се Ахмед Бекир към съдебния състав. Прокурорът по делото Марина Белчева настоя първоинстанционната присъда да бъде потвърдена, защото заради предишни нарушения на пътя Бекир може да бъде определен като недисциплиниран водач, но не и като личност с висока степен на обществена опасност. Същото поиска и адвокатката на шофьора Антоанета Павлова. "Изминалите 2 години на притеснения също са изиграли своята поправителна роля", подчерта тя. Наследниците на починалата жена и адвокатът им Ангел Боев не се явиха в съда. Решението ще бъде обявено в законовия срок.

Около 17 часа на фаталната дата Бекир, който работел като монтьор в Асеновград, отишъл до сервиза на синовете на Найме - Сурай, Нурай и Гюнай, за да вземе от тях някакъв инструмент. След това се качил на мерцедеса си и потеглил назад, но не видял, че майка им в това време излиза от сервиза. Блъснал я в гръб, вследствие на което жената получила множество травми. Малко по-късно починала от белодробна емболия в болницата.