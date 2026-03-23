Коалицията на Радев ще вземе 13 633.86 евро държавни пари за предизборна реклама

9 партии, 7 коалиции и един инициативен комитет, регистрирани за парламентарните избори на 19 април, ще получат финансова помощ от държавата за предизборната си кампания. Става въпрос за т.нар. медийни пакети, които по закон се раздават на онези участници във вота, които не получават държавна субсидия, съобщава "Сега".

Помощта цели да осигури минимална равнопоставеност в медийното присъствие на претендентите за Народното събрание. Получателите й се определят от Централната избирателна комисия (ЦИК). На партиите и коалициите се полагат по 40 000 лв. или 20 451.68 евро.

Според решението на ЦИК сред бенефициентите е "Прогресивна България" - коалицията, с която ще участва във вота бившият президент Румен Радев, която ще получи 13 633.86 евро. Формацията няма да вземе пълната сума, тъй като една от партиите в състава й - "Политическо движение Социалдемократи", доскоро участваше в коалицията "БСП-Обединена левица", която е парламентарно представена и като такава получава държавна субсидия.

Друг получател е коалицията АПС на Ахмед Доган, в която влизат едноименната партия и "Земеделски народен съюз". Последната беше партньор на Доган на предните избори, когато коалицията АПС влезе в парламента, и също е взимала субсидия. Партията АПС не попада в тази категория, тъй като дотогава все още не беше учредена.

На пълен медиен пакет имат право партиите "Съпротива", "Народна партия Истината и само истината", "Национално движение Непокорна България", "Партия на зелените", "Пряка демокрация", "България Може", "Нация", "Глас Народен" и "Движение на непартийните кандидати". А също коалициите "Моя България", "Трети март", "Синя България", "Сияние" и "Антикорупционен блок", както и един инициативен комитет, издигнал независим кандидат за депутат – на Тодор Батков, на който обаче по закон се полагат само 5000 лв. или 2556.46 евро.

От Институт за развитие на публичната среда, който коментира темата, посочват, че при някои формации "медийните пакети са единственият деклариран приход, без други източници на финансиране или разходи за реална предизборна дейност". "Така механизмът, създаден като инструмент за равнопоставен достъп до медии, на практика започва да функционира като източник на публично финансиране за определени участници", констатират от неправителствената организация.