Защитена свидетелка срещу Благомир Коцев твърди, че назначената й охрана я следи

За днес е насрочено разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души. Първото заседание бе на 17 февруари, но делото бе отложено за 24 март по молба на един от адвокатите на подсъдимите, заради служебната му ангажираност на същата дата.

След извършена справка, този факт е установен и със свое разпореждане, съдията-докладчик е отсрочил разглеждането на делото, за което всички страни са уведомени.

Ден преди делото стана ясно, че защитеният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев и бивш общински служител Биляна Якова се е оплакала в жалба до съдията по делото срещу Коцев - Светла Даскалова, че е следена от охраната, която сама поиска да ѝ бъде назначена. Това показва текстът на разпореждане до Областната дирекция на МВР във Варна, издадено от съда.

"Постъпила е молба от Б.Я.-А., свидетел по НОХД №1716/2025 г., пише в разпореждането. Молителката изразява съмнения, че органите на МВР - Варна, извършват подмяна на съдебната воля, превръщайки "защитата" в инструмент за незаконно следене и шпионаж в полза на подс. Бл.К.", пише в разпореждането на съдия Даскалова.

Коцев бе арестуван на 8 юли 2025 г. и бе задържан в следствения арест във Варна по подозрение в корупционно престъпление, свързано с дейността му като кмет.

На 28-ми ноември варненският кмет излезе на свобода след като негови привърженици в рамките на часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв. Ден преди това Варненският окръжен съд промени мярката за неотклонение на кмета от "задържане под стража" в "парична гаранция", съобщава БГНЕС.