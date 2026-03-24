Изтича срокът за заявления за гласуване в чужбина на 19 април

Росица Матева СНИМКА: Велислав Николов

Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април, сочи хронограмата за вота.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

До 28 март ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи. След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън ЕС, на кои места да бъдат обособени секциите, уточни зам.-шефът и говорител на ЦИК Росица Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии.

Четете още

Още от Избори

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)