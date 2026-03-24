74 пожара са загасени у нас за последните 24 часа

74 пожара са били потушени в страната през изминалото денонощие. При тях няма пострадали, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

От 00:00 до 24:00 часа на 23 март пожарникарите са реагирали на 109 сигнала за произшествия.

19 пожара са били с преки материални щети: 7 в жилищни сгради, 6 - в транспортни средства, 4 - в съоръжения на открито. 1 пък е бил в промишлена сграда. 55 са пожарите без материални щети, като най-голяма част от тях са причинени от запалването на отпадъци.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 7 лъжливи повиквания.