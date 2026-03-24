Николай Денков се скара на Ивайло Мирчев заради Явор Божанков

Остри реплики към партньорите си от ДБ отправи бившият премиер и зам.-председател на „Продължаваме промяната" Николай Денков заради споровете около листите на коалицията ПП-ДБ. Според Денков съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев не е трябвало да вади на показ споровете около изключването на досегашния депутат Явор Божанков от листите.

Божанков бе изваден по настояване на ПП, след като в настоящия парламент отказа да гласува по партийна повеля заедно с „Възраждане". А настояването на ДБ Божанков отново да е кандидат за депутат доведе до отказ на лидера на Асен Василев да подпише листите за тези избори. „Имаше опасност да не се явим на изборите", издаде преди дни Ивайло Мирчев. По-късно тази информация бе потвърдена и от Божидар Божанов.

„Цяла кампания слушаме какво е казал Мирчев и какво е казал Божанков. Ние мълчим, защото не е работа пред медиите да се вади кухня как се правят листи. На всички предни избори сме си подавали листите в последния момент заради спорове, но не сме ги вадили публично. Три пъти обсъждаме на Национален съвет дали Божанков може да е в листите. Веднъж дойдоха Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов да ни убеждават. Националният ни съвет каза „не"", отвърна Николай Денков пред Нова телевизия.

„Грешка на „Демократична България" е, че тези спорове ги извадиха публично", остро заяви бившият министър-председател по адрес на коалиционните си партньори.

„Ние им предложихме друго разпределение на водачите в София и ДБ казаха не. Добре, ние не сме вадили тези спорове на показ", даде пример Николай Денков.