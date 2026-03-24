Хванаха пиян руснак зад волана в Пловдив, не успя да духне в дрегера и отнесе 2000 лв. глоба

Над 30 пъти пробвал, но така и не дал качествена проба

Глоба в размер на 2000 лв. (1022,58 евро) трябва да плати руснак, спипан да кара почерпен в пловдивския кв. "Кючук Париж". Мъжът бил спрян и полицаите направили опит да го тестват с дрегер, но той останал неуспешен. Чужденецът не дал и кръв за химическо изследване, след което обжалвал глобата си, но Районният съд в града я е потвърдил. Освен да плати сумата, той трябва да се раздели с книжката си за 24 месеца.

Около 23 ч. на 2 март екип на Първо районно управление получил сигнал за скандал между рускоговорящи. Пътувайки към адреса, дежурният им звъннал да им каже, че лицата са се качили в кола в нетрезво състояние. Когато наближили, униформените забелязали автомобила и го спрели със светлинен и звуков сигнал на ул. "Димитър Талев" 144. Моментално навън излезли четирима души, включително шофьорът, като всички били видимо пияни.

Водачът на колата залитал и лъхал на алкохол. Единият полицай му показал дрегера и му обяснил, че ще го тестват. Мъжът казал на руски, че разбира, но така и не успял да издиша по правилния начин. Опитите продължили и в Районното, като негов приятел му превел инструкциите на служителите на реда, но до резултат така и не се стигнало. Общо издишвал въздух над 30 пъти в дрегера, но така и не дал качествена проба. Полицаите му издали талон за изследване в УМБАЛ "Свети Георги", като дори му дали повече време, тъй като руснакът не си носил документи и трябвало да се прибере и да ги вземе. Въпреки това обаче не представил лична карта в болницата и нямало как да даде кръв.

Пред съда двама от спътниците на руснака опитали да обяснят, че той бил трезвен и правил всичко, което униформените му казали. Думите им обаче са в противоречие с казаното от полицаите, както и с издадения талон, на който пишело, че причината е, че мъжът "е отказал да бъде изпробван за алкохол". Освен това във версиите им имало сериозни противоречия.

Магистратите са приели, че няма логика нито една от 30-те проби да не е качествена, тъй като руснакът бил професионален шофьор и би трябвало да може да оперира с дрегер. Те са установили, че уредът е бил калибриран и не може да се твърди, че е бил неизправен.

След като се запознали с всички факти и обстоятелства по случая, съдиите са преценили, че няма причина за отмяна на наказателното постановление и са потвърдили санкцията.

Решението им подлежи на обжалване и протест в 14-дневен срок пред Административния съд в Пловдив.