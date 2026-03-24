28-годишна жена е пребита от майка си и съпруга си в Свищов

Служители на РУ – Свищов задържаха 34-годишен мъж, нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие. Снощи около 20,00 ч. съдействие в полицейското управление е потърсила 28-годишна от Свищов. Тя обяснила, че й е бил нанесен побой от майка й и съпругът й.

Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че същата вечер е възникнал скандал между тъжителката, майка й и съпругът й, който е прераснал в побой, с което 34-годишният мъж е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие.

След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.