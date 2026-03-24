Проф. Олег Асенов: Повече от 40 000 фиша са издадени за средна скорост

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въвеждането на системата за средна скорост показва значителен ефект върху поведението на водачите. Това коментира в „Денят започва" по БНТ проф. Олег Асенов, директор на „Националното толуправление". От думите му стана ясно, че броят на превишилите скоростта водачи е намалял от всеки трети на всеки десети, а жертвите и тежко ранените също намаляват. До момента са издадени над 40 000 фиша, а системата ще се разширява с още 20 нови участъка, каза още той.

Проф. Олег Асенов обясни, че новата система за следене на трафика и атмосферните условия в реално време вече е достъпна за шофьорите у нас. Данните се обновяват на всеки 15 минути и дават възможност за по-добро планиране на пътуванията.

„И двете системи работят в реално време. На всеки 15 минути се актуализира информацията."

Той подчерта, че водачите могат да получат навременна информация за условията на пътя.

„Тоест, шофьорите на пътя имат абсолютно актуална информация, какво предстои пред тях като метеорологична обстановка."

По думите му системата не само показва текущото състояние, но и предупреждава за рискове.

„На карта са обозначени предстоящи пред тях рискове, като мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя."

Той подчерта, че приложението предупреждава какво предстои на пътя, а не след като вече някой го е усетил на гърба си. По думите му това дава възможност за избягване на риск. Той посочи, че услугата ще бъде надграждана чрез отворени данни.

Проф. Асенов коментира и отлагането на увеличението на толтаксите за тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона.

„Точно сега, в тази кризисна ситуация, едно допълнително утежняване на транспортния бранш няма да е полезно. В комуникация сме с Европейската комисия, задействали сме на съответните нотификационни механизми."

От думите му стана ясно, че тази мярка е временна.

Проф. Асенов обясни, че предвидените промени не са класическо увеличение на таксите.

„Всъщност, тук не говорим за повишаване на пътните такси, а добавяне на компоненти, които няма да се отразят директно в пътната инфраструктура. Това са компоненти за CO2 емисии, въглеродни емисии, компоненти за шум, компоненти за общо замърсяване на въздуха и компоненти за задръстване. Всички тези компоненти влизат в отделни фондове, различни от фондовете за поддръжка на инфраструктурата."

По отношение на контрола на скоростта, от Националното толуправление отчитат ефект от въведената система за средна скорост. По думите му има промяна в поведението на водачите като цяло.

„Ако преди въвеждането на мярката всеки трети водач е превишавал средната скорост, сега в момента всеки десети, т.е. от десет и един, превишава средната скорост в тези участъци, което означава, че има повече от три пъти намаляване."

Той коментира, че се наблюдава и намалява и броят на жертвите и тежко ранените в тези участъци.

До момента са наложени и значителен брой санкции.

„Повече от 40 000 фиша са издадени за средна скорост. Тази мярка съвсем реално влиза в сила като възпираща."

Планира се и разширяване на обхвата на системата –очаква се още 20 нови участъка, да бъдат въведени.

Контролът върху претоварването на тежкотоварни автомобили също дава резултати.

Освен това се въвеждат и допълнителни мерки срещу корупцията, каза проф. Асенов.

„Въвеждаме бодикамери, въвеждаме едни таблети, с които да може да се работи с абсолютно пълен контрол върху действията на оператора на таблета, както и въвеждаме видеонаблюдение в центровете за продажба на продукти, които оперира националното толуправление."