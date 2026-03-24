Петима са вече задържаните за разпространение на фалшиви пари

Арест СНИМКА: Пиксабей

Петима станаха задържаните след акцията на ГДБОП за разпространение на фалшиви пари. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Четирима от тях - двама български и двама румънски граждани, бяха задържани вчера при акция на сектор „Фалшификации" към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари.

Двама от тях, румънец и италианец, са имали регулярни посещения в България, свързани с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро. Към момента са намерени общо 1 212 300 евро в София, добави той.

Действията по разследването водят и до Пазарджик, където са открити още 200 хил. евро и килограм кокаин. Задържан е италиански гражданин, пише Кандев. И допълва, че работата по случая продължава и на територията на Румъния.

