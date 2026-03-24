Петима са вече задържаните за разпространение на фалшиви пари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима станаха задържаните след акцията на ГДБОП за разпространение на фалшиви пари. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Четирима от тях - двама български и двама румънски граждани, бяха задържани вчера при акция на сектор „Фалшификации" към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари.

Двама от тях, румънец и италианец, са имали регулярни посещения в България, свързани с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро. Към момента са намерени общо 1 212 300 евро в София, добави той.

Действията по разследването водят и до Пазарджик, където са открити още 200 хил. евро и килограм кокаин. Задържан е италиански гражданин, пише Кандев. И допълва, че работата по случая продължава и на територията на Румъния.