Румънски амбулантни търговци пробутват ментета на старци край Велико Търново

Полицията във Велико Търново предупреди, че румънски амбулантни търговци заблуждават възрастни хора по селата с евтини стоки, с цел печалба.

Те предлагат различни евтини стоки, представяни за маркови, минавайки през областта, а целта е да припечелват. От средата на месец март в РУ – В. Търново са постъпили няколко подобни сигнала за чужденци, които продават уж вещи на известни марки (часовници, тенджери, ножове и др. дребни вещи) на примамливи цени.

Преди броени дни бяха установени баща и син румънци, които се опитали да продадат тенджери на възрастен мъж, но той отклонил предложението. На друг обаче продали комплект ножове, но той е доволен от покупката. Пред полицейските служители чужденците обяснили, че у нас амбулантната търговия се развива по-лесно, отколкото в Румъния и поради това са се насочили към страната ни и че нямат лоши намерения.

Друг позабравен сценарий, но появяващ се от време на време е семейство, пътуващо с автомобил обясняват, че се е повредила дебитната им карта, а имат нужда от пари, за да заредят гориво и предлагат „златни пръстени" срещу примамливи суми.

От ОДМВР – В. Търново апелират да се подхожда с особено внимание към такива търговци, гражданите да не им се доверяват безрезервно и при възможност да не пазаруват от тях.