Български астрономи откриха нова свръхземя

Българи откриха нова свръхземя около звездата GJ 1137. Откритието е на група нашенци, търсещи екзопланети по проекта EXO-RESTART към катедрата по Астрономия във Физическия факултет на Софийския университет.

Откритието е направено след анализ на дългопериодична магнитна активност на звездата. То е прието и публикувано в международното списание Astronomy & Astrophysics. Водещ автор на изследването е Деница Стоева, докторант в катедра „Астрономия" към Физическия факултет, и млад учен към проекта EXO-RESTART.

Екзопланети са всички планети, които обикалят около звезди извън Слънчевата система. Търсенето на екзопланети и особено на такива, подобни на Земята, е една от най-актуалните и интересни научни задачи днес.

В ново проучване международен екип с водещо българско участие съобщава за откриването на нова екзопланета от тип „свръхземя". Тя се намира на 91 светлинни години от нас и обикаля в орбита около звездата GJ 1137, по-известна сред широката публика с името Макондо. Звездата е по-малка и по-хладна от Слънцето, което ѝ придава леко оранжев оттенък. Част е от южното съзвездие Помпа и е кръстена на едноименния град от творбата на Габриел Гарсия Маркес „Сто години самота".

Че в орбитата на звездата обикаля планета, е известно още от 2005 г. Тя е открита от екипа на д-р Кристофър Ловис черз метода на лъчевите скорости. Той включва измервания на движението на звездата по линията на наблюдение, като е породено от наличието на 1 или повече екзопланети в системата.

Само с 16-те измервания, с които разполагат тогава, учените успяват да открият GJ 1137b – екзопланета от тип „топъл Сатурн" с орбитален период от 145 дни.

20 г. по-късно екип от астрономи със силно българско участие анализира отново системата и така открива там втора екзопланета.

Благодарение на продължителните наблюдения със спектрографа HARPS, разположен на 3,6-метровия телескоп на Европейската южна обсерватория (ESO) в Ла Сия, Чили, българските учени имат възможността да анализират данни за GJ 1137, събирани от 2004 г. до 2017 г. вкл.

Така те разполагат със 140 прецизни наблюдения на лъчевата скорост на звездата. Анализът им позволява да се подобри значително знанието за системата на GJ 1137.

В наскоро приетата за публикация в престижното международно списание Astronomy & Astrophysics статия учените съобщават за откриването на GJ 1137c – екзопланета от тип „свръхземя" с период от 9,4 дни и маса над 5 пъти тази на Земята. Свръхземите са по-големи по размери от Земята, но значително по-малки от Нептун. Това са планети без аналог в Слънчевата система, и точно това прави откритието на GJ 1137c особено интересно и значимо, съобщават от катедра "Астрономия".

Освен това, учените успяват да подобрят оценката на параметрите на вече познатата екзопланета, най-вече с фокус върху масата ѝ. Тя е преизчислена от 0,37 на 0,45 пъти масата на Юпитер, т.е. планетата е около 20% по-масивна, отколкото се смяташе досега.

Научната работа показва също, че наличието на дългопериодична магнитна активност не е присъща само на нашето Слънце. Това подчертава необходимостта от дългосрочно наблюдение на звездите при търсенето на екзопланети. Внимателният анализ на индикаторите на звездна активност в комбинация с лъчевите скорости е много важен, за да не бъдат звездни сигнали погрешно изтълкувани като планети.

„Наличието на голямото количество данни, покриващи 13 последователни години, ни позволи успешно да разграничим "пулса" на звездата от сигналите, причинени от екзопланети", разказва Деница Стоева, докторант към катедра „Астрономия" на СУ.

„Подробното моделиране на лъчевите скорости заедно със звездната активност разкри сигнала на новата свръхземя и ни предпази от погрешното интерпретиране на звездния цикъл като юпитерова планета. Това е поука за всички, занимаващи се с откриването и изучаването на екзопланети", допълни Атанас Стефанов, докторант към Института по астрофизика на Канарските острови и съавтор на изследването.