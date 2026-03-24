ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте условията за кандидатстване за компенсация з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22530438 www.24chasa.bg

Жена е с ампутиран крак след тежък инцидент край Дулово

1076
Линейка СНИМКА: Архив

Тежък инцидент с пострадала жена наруши графика за движение на влаковете в участъка между гарите Дулово и Исперих, съобщи БНР.

Инцидентът е станал около 6:30 часа, на около 500–600 метра от спирка Руйно, при преминаването на пътническия влак по линията Силистра – Самуил. По първоначална информация жената е навлязла неправомерно на железопътната линия, като според очевидци е била легнала върху релсите, а машинистът е направил опит да спре, но не е успял, заради краткото разстояние.

Пострадалата е транспортирана в тежко шоково състояние в МБАЛ – Силистра, където се е наложила ампутация на долен крайник над коляното. Състоянието ѝ остава тежко.

Заради инцидента е нарушен графикът за движение на влаковете в отсечката, като се очакват закъснения по направлението.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

