4-ма пребиха и ограбиха двама непълнолетни на черен път край Благоевград

Четирима мъже са пребили и ограбили двама непълнолетни на черен път край Благоевград. Инцидентът е станал в понеделник около 17 часа на черен път в района на жк "Струмско".

На двама непълнолетни младежи от Благоевград са нанесени удари с ръце и крака и са отправени заплахи от четири непознати за тях лица. Те отнели чанта, мобилен телефон, маратонки и портмоне със сумата от около 50 евро от единия младеж и мобилен телефон и портмоне със сумата от около 10 евро от другия младеж. Криминалистите от Второ РУ издирват нападателите. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.