Мъж и жена пребиха пенсионер в дома му, принудили го да изтегли пари от банкомат и да им ги даде

Мъж и жена са пребили пенсионер в дома му в Благоевград и са му задигнали 460 евро.

В следобедните часове в понеделник 66-годишен благоевградчанин е съобщил в Първо РУ, че около 23:30 часа в неделя в жилището му са дошли непознати за него мъж и жена. Те му нанесли побой и чрез заплахи го принудили да им даде сумата от около 60 евро. След това отишли с него до банкомат, от който потърпевшият изтеглил сумата от около 400 евро, която също им дал.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са задържани 39-годишен мъж и 32-годишна жена от гр. Благоевград, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.