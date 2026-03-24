Трима от обвинените за убийството на 23-годишния Костадин в Мадан са настанени в лечебни заведения

Трима от обвинените за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан вече са настанени в лечебни заведения, а предстои и четвъртият задържан да бъде хоспитализиран. Мярката се налага заради необходимостта от изготвяне на съдебно-психиатрични и психологични експертизи.

Окръжният съд в Смолян разгледа искане на прокуратурата за настаняване на един от обвиняемите в болнично заведение. Според прокуратурата процедурата е свързана с назначена комплексна експертиза и необходимостта обвиняемият да бъде под наблюдение на вещи лица за определен период. Стационарното настаняване е задължително, за да бъде изготвено заключението.

Съдът уважи искането и разпореди обвиняемият да бъде настанен в център за психиатрично здраве за срок от 10 дни. Това обаче ще се случи след изтичане на срока за обжалване на решението пред Апелативния съд.

Междувременно стана ясно, че и останалите трима обвиняеми вече са настанени в Държавната психиатрична болница в Ловеч. След приключване на изследванията те ще бъдат върнати обратно в ареста.

Още след убийството съдът наложи най-тежката мярка „задържане под стража" на четиримата обвиняеми, които са на възраст между 20 и 26 години. Те са привлечени към наказателна отговорност за умишлено убийство, извършено в съучастие.

Тялото на Костадин Кабаджов беше открито на 26 ноември в коритото на река край Мадан. В хода на разследването първоначално бяха задържани осем души от област Кърджали, като четирима от тях впоследствие бяха освободени.