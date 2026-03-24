Янкулов внася жалбата срещу отказа на прокурорската колегия да смени Сарафов

Днес трябва да финализираме и подадем жалбата пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа предложението за определяне на нов и.ф. главен прокурор.

Това каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до утре, 25 март.

Министър Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Борислав Сарафов, чието изтичане е поставяне в зависимост от сбъдването или бъдещо несигурно събитие – избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции. Той бе категоричен, че това противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

По отношение на постъпилите документи от Сдружение БОЕЦ и създадената работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ, Янкулов обясни, че се чака доклад и на база на него ще се прецени дали може да се направи нещо.

На база на документите действия по дисциплинарна отговорност трудно могат да се предприемат поради изтекла давност, допълни той, цитиран от БТА.

Според правосъдното ведомство сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за "престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието" и др. от високопоставени длъжностни лица, както и "данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати".

С писма Янкулов изпрати сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения. Бяха изпратени и към председателя на Наказателната колегия на ВКС - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.