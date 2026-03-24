Вижте условията за кандидатстване за компенсация за поскъпването на горивата

Агенцията за социално подпомагане публикува информация за кандидатстването за компенсации заради поскъпването на горивата, причинено от конфликта в Близкия изток. Това съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Мярката ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро на литър в 3 последователни дни по данни на НАП.

Държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг. Очаква се по този начин правителството да подкрепи около 1,38 млн. души.

Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи, уточниха от социалното министерство.

Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро, разясниха още от ведомството.

Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон. Хората, които отговарят на условията и на които АСП е изплащала помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация за получаване на компенсация.

Средствата за тях ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление-декларация по образец по настоящ адрес. Формулярът е публикуван в рубриката „Социално подпомагане", подрубрика „Социални помощи". Формуляра вижте тук.

Заявленията могат да се подават лично в дирекция "Социално подпомагане": чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.

На 18 март служебният министър д-р Хасан Адемов съобщи, че правителството е приело решение за предоставяне на допълнително финансиране на министерството за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата.